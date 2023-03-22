В Вологодской области все больше мужчин обращаются в полицию после контакта с проститутками

Фото: Архив КП.

Мошенники ловят простачков на живца - на девушек легкого поведения. Как сообщает пресс-служба УМВД области, для этого мошенники даже создают специализированные сайты с фото девушек из интернета. Они получают заказ на проституток, требуют предоплату, а после начинают шантажировать клиента, угрожая физической расправой.

"Аферисты делают ставку на то, что клиенты постесняются обратиться в полицию", - делают вывод полицейские. Но обманутые мужчины все чаще доверяют правоохранителям, не стесняясь своего грехопадения.

Например, обратился в полицию житель Тверской области, приехавший в Вологду в командировку. По просьбе феи любви из интернета он перевел предоплату - 6 тысяч рублей.

После этого мужчина с кавказским акцентом стал по телефону у него требовать еще денег. Заявитель отказался и обратился в полицию.

В аналогичную ситуацию попал еще один 40-летний мужчина. Переведя предоплату, мужчина получил не утехи, а угрозы.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.