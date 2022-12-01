Первая девушка-пилот работает в авиакомпании "Северстали"

На рабочем месте.

На авиапредприятии «Северсталь» появилась первая женщина-пилот. Ей всего 24 года. Она - второй пилот на самолете CRJ-200. Анастасия Тушенкова родилась в Кемеровской области, училась в кадетском авиационном корпусе в Новосибирске. Затем поступила в университет гражданской авиации в Санкт-Петербурге. И везде училась только на "отлично". Перед началом полетов прошла дополнительное обучение от компании во Франции. А в Череповце Анастасия налетала уже 400 часов,

По ее оценке, самолет CRJ-200 — просто мечта для начинающего пилота. Ей нравится, что он маневренный, позволяет почувствовать управление, научиться технике пилотирования и мастерству мягких посадок.

"Летаем в основном на северных направлениях: Архангельск, Мурманск, Апатиты. А еще в Екатеринбург, Петрозаводск, Москву и Петербург. Мне нравится здесь работать. Авиакомпания относительно небольшая, атмосфера приятная. Все друг друга знают, относятся дружелюбно и с уважением", — рассказала журналисту cherinfo Анастасия Тушенкова.