Вологжане проходили мимо плачущего на снегу малыша в одном подгузнике

Фото: ВИПЭ УФСИН ВКонтакте

Сотрудники ВИПЭ ФСИН нашли малыша, который был на снегу в одном подгузнике. Они буквально спасли ребенка и изумились, что это не сделал кто-нибудь чуть раньше: прохожие шли мимо. Об этом сообщает официальный паблик института.

Сотрудники Вологодского института права и экономики ФСИН России проходили по улице Солодунова в Вологде и увидели ребенка. Мальчик плакал. На улице лежал снег, температура воздуха была + 3 градуса тепла, а на ребенке был только подгузник, на теле офицеры заметили ссадины. Реакция была быстрой: ребенка закутали в служебную куртку.

Очевидно, что малыш выпал из окна на первом этаже. На земле лежала противомоскитная сетка, а окно было открыто.

– Мальчик плакал навзрыд и был очень напуган. Когда закутал в бушлат, он буквально вцепился в меня, – рассказал заместитель начальника учебно-строевого подразделения Константин Красников.

А начальник курса факультета профессионального образования и дополнительного профессионального обучения Сергей Косых обратил внимание на другое: "Очень удивило безразличие прохожих, никто не обратил внимания на почти голого плачущего мальчишку. Ребенок был совершенно один, люди проходили мимо..."

Сотрудники института сообщили о произошедшем в полицию. Мальчика вернули в семью - его передали маме и бабушке.

А офицеры пожелали горожанам быть внимательнее к окружающим и не оставлять детей в опасности, будь то свои или чужие.