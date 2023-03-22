Олег Кувшинников отметил, что Вологодская область справилась с трудностями 2022 года

Фото: пресс-служба ЗСО.

Итоги работы Правительства региона в 2022 году подвел губернатор Олег Кувшинников. Его отчет прошел в Законодательным Собранием области. Отчет был поддержан всеми 34-мя депутатами. Глава региона подчеркнул уникальность времени, в котором пришлось работать: область и вся страна столкнулись с новыми вызовами. Приходилось немедленно реагировать и оперативно перестраивать работу. Речь идет о пандемии коронавируса и о начале специальной военной операции.

Фото: пресс-служба ЗСО.

Однако, по мнению Олега Кувшинникова, регион справился с трудностями и продолжит курс на дальнейшее развитие. «Нашей главной задачей 2022 года стало сохранение стабильности во всех сферах и работа в интересах каждого жителя региона. Наши планы поддержал Владимир Владимирович Путин, с которым я встречался в режиме ВКС в конце января этого года. Президент России оценил обстановку в области как стабильную и заметил, что у нас ситуация «по многим направлениям не просто устойчивая, а по некоторым показателям выше, чем средняя по стране», – рассказал губернатор Олег Кувшинников.

Сохранение стабильности стало возможным благодаря оперативным мерам, предпринятым органам власти, и эффективной работе предприятий.

По словам губернатора, в антисанкционный план Вологодской области включено 36 мероприятий. Они были обозначены исходя из основных проблем, с которыми столкнулась экономика региона.

На поддержку экономики в 2022 году было направлено более 2,5 млрд рублей. В очередной раз доказал свою эффективность и проект «Синергия роста», направленный на кооперацию и импортозамещение.

Губернатор подчеркнул, что результатом стало сохранение работы предприятий и трудовых коллективов, стабильная ситуации на рынке труда, устойчивость финансовой системы области. В регионе обеспечивались все социальные обязательства.

Для мобилизованных и контрактников в 2022 году были установлены региональные выплаты, а вернувшимся с территории СВО оказывается помощь в восстановлении здоровья и трудоустройстве. Кроме того, в зону специальной военной операции регулярно направляется гуманитарная помощь.

Меры поддержки разработаны и для семей военнослужащих. Речь идет о закреплении за каждой семей социального работника, о разработке социальных паспортов, в которых отражена информация о потребностях граждан, содержится план межведомственного сопровождения.

В 2022 году реализованы крупные инфраструктурные проекты. В частности, открытие Архангельского моста в Череповце. Проект был реализован при поддержке Президента России Владимира Путина, который принял участие в открытии в формате видеоконференцсвязи.

Запущен аэропорт в Великом Устюге, открыты Ледовые дворцы в Вологде и Соколе, открылась Вологодская картинная галерея. Всего было отремонтировано более 700 км местных, региональных и федеральных дорог, строились объекты водоснабжения, продолжилась газификация региона.

По мнению губернатора, новые вызовы - это и новые возможности для развития, в том числе в рамках импортозамещения.

На Вологодчине готовы создать особую экономическую зону, где будут работать лесоперерабатывающее, химическое, текстильное, машиностроительное производства. Заявка Вологодской области находится на рассмотрении в Правительстве страны.

В Вологде ведется создание транспортного кольца. В этом году будет завершено строительство улицы Поэта Александра Романова, определен подрядчик для возведения моста в створе улицы Некрасова.

В нынешнем году будут строится крупные поликлиники в Вологде и Череповце. В ближайшие годы планируется ввести в строй 4 школы - в Вологде, Череповце и в п. Депо Вытегорского района. Начнется возведение 3 детских садов - в Череповце, Кириллове и п. Суда Череповецкого района. Продолжится газификация региона. Как пообещал губернатор, голубое топливо придет в Устюженский и Харовский округа. Также прорабатывается возможность газификации Бабушкинского и Кич-Городецкого округов, Никольского района и других.

Вологжане реализуют свои инициативы по благоустройству территорий в рамках проекта «Народный бюджет». В 2023 году для участия в проекте поступило более 2200 заявок, общая сумма финансирования составила 500 млн рублей.

Губернатор, поводя итоги года, поблагодарил каждого жителя области. И заверил, что правительство области сделает все, чтобы были достигнуты все поставленные задачи. Для этого расходы бюджета в 2023 году увеличены на 12,7 млрд рублей - на 9%.

"Мы продолжим строить, реконструировать, ремонтировать и открывать объекты здравоохранения, образования, спорта, культуры, дорожной и коммунальной инфраструктуры, закупать необходимое оборудование для наших учреждений, привлекать кадры в экономику и социальную сферу. Мы будем открывать новые предприятия, и привлекать инвесторов, создавать на территории региона благоприятный бизнес-климат. И я уверен, что всех намеченных планов нам удастся достичь", – сказал губернатор Олег Кувшинников.

Отчет Губернатора был поддержан всеми 34-мя депутатами Законодательного Собрания.

Фото: пресс-служба ЗСО.

«2022 год был сложным как для Вологодской области, так и всей страны. Губернатору, Правительству области в связке с Законодательным Собранием и партией «Единая Россия» пришлось перестраивать работу, ориентируясь на новые вызовы. Самое важное: нам удалось сохранить стабильность в регионе. Созданная финансовая подушка позволила выполнить все социальные обязательства перед гражданами. А антикризисные решения не дали снизиться собственным доходам. При этом область продолжила динамичное развитие и не сбавляет темпы в 2023 году. Наши главные задачи – обеспечение безопасности и повышение благосостояния жителей области, а также сохранение стабильности во всех сферах. Уверен, при поддержке вологжан у нас все получится», – прокомментировал председатель Законодательного Собрания Андрей Луценко.