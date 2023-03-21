В Соколе на школьниц упала с крыши наледь

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области.

В городе Соколе Вологодской области с крыши на девочек упал лед со снегом. Дети получили травмы. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает СУ СК РФ России по Вологодской области, по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей.

ЧП произошло утром 21 марта: при падении наледи с крыши 2-этажного жилого дома пострадали две девочки 9 и 11 лет. По предварительным данным, им причинены ушибы.

Следователи СКР незамедлительно выехали на место. Ими будут установлены все причины и условия произошедшего, в том числе ответственные за содержание дома.