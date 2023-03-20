На вотчине Деда Мороза проснулся медведь

Кадр видео "Зоосада в вотчине Деда Мороза"

В зоопарк под Великим Устюгом потянулись туристы: солнечные дни были такими яркими, что на вотчине Деда Мороза проснулись и выбрались на свет божий любимцы публики - бурые медведи. Первым, уже к началу марта, проснулся Миша. Яша пока реже появляетсяна улице - приходит в себя.

Пока оба медведя выглядят довольно сонными и не отказывают себе в удовольствии поспать днем. Специалисты говорят, что это естественное состояние для вышедших из такой продолжительной спячки. Сейчас звери начинают получать весеннюю еду, богатую витаминами. Это морковь, яблоки, орехи, мясо. Важно приучать к еде животных постепенно, нужно чтобы пищеварение восстановилось. В норму оно придет ближе к лету.

Сейчас на повестке дня у медведей - субботник. Они начали чистить вольер. Осенью работники зоопарка предложили косолапым строительный материал для берлоги- солому, сено и ветки. А после зимовки медведи наводят порядок - выбрасывают использованную подстилку.