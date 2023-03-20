Знаменитый путешественник Федор Конюхов совершит трансконтинентальный полет на воздушном шаре

Знаменитый путешественник Фёдор Конюхов собирается установить два мировых рекорда в ходе трансконтинентального перелета на воздушном шаре. Помочь в этом вызвалась компания «Фосагро». Полет пройдет в конце-марта - начале апреля. Шар поднимется в воздух в Кировске Мурманской области, пройдет через Череповец и сядет в городе Балаково Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба компании Федора Конюхова.

Федор Конюхов собирается побить рекорд по дальности полета, который сейчас принадлежит японскому пилоту Мичио Канда на английской оболочке в 1997 году – 2360 км. Второй рекорд - по длительности полета, принадлежит самому Конюхову: Вместе с президентом Федерации воздухоплавательного спорта России Иваном Меняйло в 2017 году он продержался в воздухе 55 часов.

Теперь Конюхов намерен продержаться в воздухе более 60 часов и преодолеть расстояние до 2500 км. Полет должен пройти на высоте до 5 км со средней скоростью в 40-50 км/ч. Компания «Фосагро» специально для этого путешествия изготовила воздушный шар с объемом оболочки 12 тысяч кв.м. - это самый большой шар за всю историю отечественного воздухоплавания. Экспедиция Федора Конюхова будет приурочена к 20-летию социального проекта компании ДРОЗД - «Детям России – образование, здоровье и духовность».