Вологодский руководитель попал под суд: он не платил зарплату кочегарам

Фото: СУ СК по Вологодской области.

Следственным отделом по г. Вологда завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего работодателя, обвиняемого по ч.2 ст. 145.1 УК РФ.

По данным следствия, директор вологодского ООО, обеспечивающего деятельность котельных в одном из районов области, после мая 2022 года не выплачивал заработную плату и положенные законом выплаты 11 работникам, в последующем уволенным. В результате образовалась задолженность свыше 601 тысячи рублей.

В ходе расследования с организации в принудительном порядке взысканы денежные средства в пользу потерпевших, указанная задолженность погашена в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК по Вологодской области.