ОНФ намерен сделать Вологду сказкой

Фото: Вологда.рф

Координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина с рабочим визитом посетила Вологду. Ее интересовала реализация проектов по благоустройству городской среды.

Светлана Калинина — эксперт Комитета по энергетике и эксперт по совершенствованию законодательства в сфере ЖКХ при профильном комитете Государственной думы, член Центрального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Жильё и городская среда», главный специалист Народного фронта по ЖКХ.

С 2011 года она активно инспектирует в стране реализацию крупных инфраструктурных проектов. В ноябре, например, побывала в Ярославле и Архангельске.

Напомним, Владимир Путин поставил перед Народным фронтом задачу по контролю целевого расходования бюджетных средств при реализации нацпроектов.

"Считаю, наша задача — обеспечить эффективное расходование бюджетных средств на местах, а залог этого — привлечение в качестве подрядчиков квалифицированных специалистов, знающих толк в своей работе, и грамотный контроль за их деятельностью. К сожалению, в последние три года, бывая в разных регионах, я то и дело сталкиваюсь с бездарными подрядчиками и безалаберными чиновниками, совершающими грубые ошибки при благоустройстве территорий", — так прокомментировала она цель своего визита в Вологду Светлана Калинина.

В Вологде эксперт оценила Фрязиновский парк, Осановскую рощу, бульвар Пирогова, а также Затоновский берег. Все эти территории в последние пять лет были обновлены за счет федеральных средств по программе «Формирование комфортной городской среды», на Затоновском берегу ремонт продолжается.

Во Фрязиновском парке Светалан нашла немало недостатков - кое-где сломанные фонари, скамейки, а также пропали крышки от канализационных колодцев.

На новой детской площадки в парке у нее появились вопросы: спустя всего четыре года после сдачи парка в эксплуатацию игровой комплекс пришлось менять. Это произошло зимой, и, конечно же, за бюджетный счет. Вот что пояснил депутат Вологодской городской Думы Максим Выдров: "В проекте благоустройства Фрязиновского парка в 2018 году детской площадки не было, но мы ее установили по просьбе жителей. Конструкция была не износостойкая, поэтому так быстро пришла в негодность. В этом году мы вместе с жителями обратились к Мэру города Вологды Сергею Воропанову с просьбой заменить детскую площадку, и он принял положительное решение. Путем голосования жители выбрали, какую именно площадку разместить на этой территории. Подрядчик приступил к работам в ноябре, заверив, что успеет провести фундаментные работы до наступления серьезных холодов, а затем выполнит монтаж оборудования. Погода немного подвела, но подрядчик заверил, что будет использовать бетон со специальными присадками, которые можно использовать при отрицательных температурах. Весной мы увидим результат этой работы. В любом случае у подрядчика есть гарантийные обязательства, которые распространяются на пять лет. Фирма проверенная, работает в нашем городе, никуда она не денется, и она готова всё исправить».

Светлана Калинина посоветовала слепо не доверять подрядчикам, цель которых — получение прибыли. И если появится необходимость в исполнении гарантийных обязательств, необходимо не допустить, чтобы этот вопрос был спущен на тормозах. «За этим строго должны следить народные избранники и прокуратура», — резюмировала Светлана Калинина.

Несколько замечаний от федерального ревизора поступило и по Затоновскому берегу.

"По каждому из них мы уже ведем работу. Во-первых, что касается благоустройства Затоновского берега, Администрация города, Архитектурно-градостроительный центр, Лаборатория городской среды и представители ТОС на каждом этапе ведут контроль над рабочими, но у тех не получилось нагнать сроки. Мы привлекли прокуратуру, с подрядчиком ведется соответствующая работа",- прокомментировал и. о. начальника Департамента городского хозяйства Леонид Степанов.

Как он признался, во время визита много говорилось о сломанном инвентаре на территории общественных пространств. Вологжане занимаются вандализмом, хулиганами в свою очередь, занимаются правоохранительные органы. "Сейчас мы всегда предусматриваем средства на установку камер видеонаблюдения на отремонтированных территориях. Такое оборудование уже стоит на бульваре Пирогова, до конца года восемь камер смонтируют на Затоновском берегу", - заверил Леонид Степанов.

По его словам, по всем общественным территориям, которые были отремонтированы в последние годы, а также дворам и дорогам у нас имеются деффектные ведомости, и "мы совместно с общественниками ведем работу по исполнению подрядчиками их гарантийных обязательств. Все документы мы готовы предоставить эксперту ОНФ».

Кстати, меньше всего вопросов у Светланы Калининой вызвало состояние бульвара Пирогова. Напомним, проект победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Но и титулованное общественное пространство не осталось без критики. Она касалась скользких тротуаров. Администрация обязалась устранить замечание в сжатые сроки.

«Мы ездим по стране не просто так, а чтобы увидеть ошибки, указать на них и добиться их исправления. Понятно, что на местах есть свои специалисты, есть депутатский корпус, есть общественники, есть их синергия. Но все мы с вами знаем, что можно делать работу и не получить результат. Почему? Должна быть цель, проект, к чему нужно привести город, — комфорт, уют, безопасность, должен быть комплексный подход. И этого у Вологды, как и других городов России в провинции, пока нет. Хорошие общественные пространства, благоустроенные дворы соседствуют с явными недоработками, порой мелкими, но на них не обращают внимания. Соседняя улица в ямах, провода торчат, тротуары не подсыпаны, освещения нет. Всё это оставляет отпечаток. Я не могу сказать, что в Вологде ничего не делают, город развивается, но в вопросах благоустройства мне хочется увидеть системный подход. Ведь Вологда — это сказочный край, особенно зимой, именно с таким чувством на сердце я сюда ехала и уезжаю. Но сказку надо сделать сказкой», — резюмировала координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина.

В Департаменте городского хозяйства Вологды отметили, что по итогам визита эксперта Народного фронта власти областной столицы сделали ряд поручений. Так, до середины декабря нужно проинспектировать все детские площадки на предмет безопасности и в сжатые сроки устранить недочеты; наладить работу управляющих организаций, касающуюся уборки территорий от снега; провести инвентаризацию отремонтированных общественных пространств и дворов и привести их в соответствие с первоначальными проектами благоустройства.

Светлана Калинина пообещала еще вернуться - повторная проверка может пройти уже весной.