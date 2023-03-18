В Вологде открылась выставка, основанная на дневнике юной вологжанки

Фото из экспозиции музея.

В филиале Вологодского музея-заповедника «Вологда на рубеже XIX-XX веков» - Доме купца Самарина начала работу выставка «Не?Нужная память».

Выставка посвящена истории женского образования в Вологде, рассказывает о судьбах вологжан в прошлом веке. Экспозиция основана на документальном материале – дневнике гимназистки Елизаветы Измайловой (1898-1996), который она вела 1914-1923 годы. На ней представлены артефакты, переданные в музей родными Елизаветы Николаевны, а также вещи, принадлежавшие бывшим бестужевкам и гимназисткам.

При работе над проектом был создан фильм и аудиогид, сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника.

Выставка «Не?Нужная память» (12+) будет работать в Доме купца Самарина до 30 марта.