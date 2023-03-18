Вологодские депутаты Лариса Кожевина и Марина Денисова поздравили сотрудников с Днем работника уголовно-исполнительной системы

Фото: пресс-служба ЗСО.

Депутаты ЗСО Лариса Кожевина и Марина Денисова поздравили сотрудников и ветеранов с Днем работника уголовно-исполнительной системы. Профессиональный праздник отмечается 12 марта - он приурочен к годовщине её создания в 1879 году.

Торжественное мероприятие прошло в стенах ВИПЭ ФСИН России. В нем приняли участие работники и ветераны уголовно-исполнительной системы, представители органов исполнительной и законодательной власти региона.

Депутат Законодательного Собрания области, член фракции «Единая Россия» Лариса Кожевина со сцены сказала немало теплых слов: "Вы стоите на страже законности и правопорядка. Отвечаете за важнейшие направления правоохранительной деятельности – исполнение уголовных наказаний, социализацию осужденных, профилактику правонарушений. Особое внимание уделяете несовершеннолетним правонарушителям, помогая им вернуться на верный жизненный путь. Такая работа требует огромных сил, выдержки, терпения, полной самоотдачи. Вы с честью справляетесь со всеми поставленными задачами. Вас отличает высокий профессионализм, принципиальность и преданность вашему делу».

Депутат вручила Благодарность Законодательного Собрания за многолетний добросовестный труд старшему преподавателю-методисту ВИПЭ ФСИН России Андрею Глазову.

Фото: пресс-служба ЗСО.

Со сцены сотрудников уголовно-исполнительной системы также поздравила депутат ЗСО Марина Денисова.

«Я не перестаю удивляться, какие добрые открытые сердца у вас. Тех, кто привык видеть сложности и обратную сторону жизни. Вы приводите осужденных к осознанию всей тяжести содеянного, чтобы они выходили нас свободу с чистой совестью. С такими настоящими вологжанами мы всегда будем побеждать», - сказала Марина Денисова.

Фото: пресс-служба ЗСО.

Всего в состав уголовно-исполнительной системы региона входят 24 учреждения. Ключевыми направлениями деятельности названы укрепление правопорядка и законности в исправительных учреждениях, обеспечение надлежащих условий содержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей, соблюдение их прав, свобод и законных интересов.