В Вологде усиленно чистят троутары из-за капризов погоды

Фото: администрация города Вологды

В Вологде усилили работу по устранению подтоплений на тротуарах - в городе потепление. Непростая ситуация сложилась на пешеходных участках из-за нестабильного температурного режима. Уборкой улиц занимаются бригады компаний «Магистраль», «Вологдагорводоканал» и «Вологдагортеплосеть». Об этом сообщила пресс-служба Администрации Вологды.

«В настоящий момент происходят постоянные температурные «качели», переход через ноль градусов. Ночью минус, утром на ближайшую неделю устанавливаются плюсовые температуры. Это ведет днем к таянию снега, а ночью - к образованию наледи.Поэтому дано поручение увеличить количество бригад, занимающихся уборкой тротуаров. Также работы ведутся по очистке дождеприемных колодцев, отводу воды по направлению рельефа в сторону колодцев», - рассказал начальник Департамента городского хозяйства Леонид Степанов.

Фото: администрация города Вологды

Количество бригад, задействованных на уборке тротуаров с 3-4 до шести. Время работ бригад увеличено на 4 часа. Специалисты «Службы городского хозяйства» и «Магистрали» ежедневно мониторят соцсети, обходят город и отрабатывают сообщения, поступающие в единую-диспетчерскую службу. На обращения от граждан реагируют в течение суток. Администрация города контролирует процесс уборки тротуаров и пешеходных переходов подрядной организацией. Непринятые работы оплачены не будут.

Уборкой снега с крыш занимаются управляющие компании города. Мониторинг ситуации на улицах города и контроль уборки снега осуществляет Департамент городского хозяйства, за уборкой на придомовых и частных территориях следит Административный департамент.

Нависающий снег и наледь на крышах, которая представляет опасность, управляющие компании обязаны устранить в течение суток.

Фото: администрация города Вологды

«На прошлой неделе большинство обращений касались сосулек и наледи на крышах. Все обращения, которые поступили в ЕДДС отработаны, информация или направлена в УК и собственникам территории или наши инспектора сами вышли на необходимые территории. Сейчас мы видим, что большинство крыш освобождены от снега, сосульки практически не образуются. Но из-за резкого потепления увеличилось число обращений по снегу на тротуарах у жилых домов, торговых центров, офисных зданий. Какие-то адреса убираются своевременно, какие-то нет. Наша задача - обеспечить гражданам уверенный проход по территориям.», - говорит заместитель Мэра Вологды, начальник Административного департамента Алексей Никитин.

Сообщить о необходимости уборки снега во дворах или сосулек с крыш нужно в первую очередь в свою УК или ТСЖ. Если они не реагируют, то нужно обращаться в ЕДДС по телефону 72-35-53, в городской call-центр по номеру 8 800 302-16-17 или через сервис «Вологда в порядке».