Вологодские депутаты поддержали расширение преференций для Героев России

Фото: пресс-служба ЗСО.

Меры соцподдержки для граждан России, удостоенных звания Героя, собираются расширить. На ближайшей сессии Законодательного Собрания Вологодской области будет рассмотрен проект федерального закона. Он расширяет объем льгот Героев СССР, Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, а также членов их семей в целях обеспечения земельными участками. Очередная сессия Законодательного Собрания области состоится 22 марта. Законопроект рассмотрели депутаты комитета по экономической политике и собственности. Новация была поддержана единогласно.

Речь идет о законе «О статусе Героев…».

Андрей Луценко, председатель Законодательного Собрания области, прокомментировал внесение изменений: «Законопроект расширяет возможности пользования земельным участком. На нем также можно будет заниматься фермерской деятельностью. Кроме того, в случае смерти или гибели Героя, полного кавалера ордена Славы, право на очередное предоставление в собственность земельного участка, если он не успел воспользоваться им при жизни, переходит одному из членов семьи. Эта социальная мера крайне важна для поддержки наших защитников, отмеченных за особые заслуги перед государством и обществом, в том числе Героев, принимавших участие в специальной военной операции».

Напомним, в текущей редакции закон «О статусе Героев…» позволяет во внеочередном порядке предоставлять в собственность бесплатно без проведения торгов земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности для индивидуальной застройки, садоводства или ведения личного подсобного хозяйства. В случае смерти правообладателя, норма не распространяется на членов его семьи. Таким образом, воспользоваться им можно только при жизни Героя.