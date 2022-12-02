В Вологодской области проходит акция "Новогодняя почта"

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

На Вологодчине стартовала акция "Новогодняя почта". Дети, студенты и молодогвардейцы своими руками делают новогодние открытки с пожеланиями для солдат. Им помогают педагоги-организаторы.

Акция проводится на площадках общественной приемной в Вологде и штабов общественной поддержки "Единой России» в муниципальных округах области.

Для детей поселка Советский Тотемского района Региональная общественная приемная организовала выездную творческую мастерскую. А 2 декабря десятки открыток создали жители Вологды. Участникам депутат Лариса Кожевина вручила сладкие призы.

«Мы объявили об акции, пригласили всех, кто пожелает, принять участие: и деток, и родителей. Очень красочные, по-настоящему новогодние открытки сделаны руками детей, в каждую вложена частичка тепла. Уверена, что такую новогоднюю почту от детей Вологодской области нашим ребятам, нашим защитникам, героям, кто находится на передовой, приятно будет получить и прочитать трогательные теплые пожелания», - отметила руководитель Региональной общественной приемной, депутат Законодательного Собрания области Лариса Кожевина.

Новогодние открытки для участников СВО можно приносить в Региональную общественную приемную в Вологде по адресу: ул. Зосимовская, д. 65, а также передать через местные общественные приемные в муниципальных округах области. Информацию можно уточнить по телефону (8172) 75-31-12.

Организаторами акции выступили общественные организации «Светлица» и «С миру по нитке» и организовали Региональная общественная приемная «Единой России».