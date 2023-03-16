Стоп-кадр УМВД Вологодской области.

В Вологодской области полицейские стреляли по колесам. Табельное оружие пришлось применить для остановки автомобиля нарушителя ПДД. Видео появилась ВКонтакте.

Как сообщает пресс-служба УМВД области, сотрудники ДПС ОМВД России по Чагодощенскому району патрулировали улицы поселка Чагода. Их внимание привлек автомобиль ВАЗ-2115. Водитель при выезде из дворовой территории жилого дома на улице Заводской чуть не совершил столкновение с патрульной автомашиной, ехавшей по главной дороге.

Полицейские потребовали от автомобилиста остановиться, но он их проигнорировал. Началось преследование, во время погони водитель неоднократно грубо нарушил ПДД. Создавалась реальная угроза другим участникам дорожного движения. Инспекторам пришлось принять решение о применении табельного оружия. После повреждения колес автомобиль потерял управление, его занесло и выкинуло в кювет.

Нарушителем оказался мужчина 1993 г.р.. По результатам медицинского освидетельствования количество паров алкоголя в выдыхаемом нарушителем воздухе составило 0,915 мг/литр.

В отношении водителя составлено несколько административных материалов. Он уличен в управлении транспортом в состоянии опьянения, неоднократном выезде на встречную полосу движения и невыполнение требования об остановке. Нарушителю грозят крупные штрафы и лишение прав.

Провера по факту применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия показала, что действия были правомерными.