Segezha Group создала первый в стране каталог типовых узлов CLT

Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») опубликовала на официальном сайте компании, в свободном доступе, на бесплатной основе, каталог типовых узлов изделий из CLT (перекрестно склеенной древесины). Он призван значительно облегчить проектирование и производство объектов с применением CLT-панелей – не только для Segezha Group, но и для любой другой компании.

В каталоге представлен подробный список уже опробованных типовых узлов и соединений, оптимальных как с точки зрения технологии производства, так и действующей нормативной документации.

«В европейских странах, США, Канаде, Японии и целом ряде других государств CLT-строительство успешно идет уже многие годы, в России же эта технология только «набирает обороты». И одним из камней преткновения стала задача грамотного проектирования соединений плит между собой – не только эстетичного, но и отвечающего всем требованиям безопасности. Наш каталог – результат работы лучших экспертов-проектировщиков CLT в России. Это уникальный труд, пока не имеющий отечественных аналогов. В нем собраны решения, отлично зарекомендовавшие себя на производстве и стройплощадках. Проектирование с опорой на наш каталог – это гарантия качества и ощутимое ускорение даже самых сложных проектов», – говорит Маргарита Ли, вице-президент, руководитель дивизиона «Домостроение» Segezha Group.

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