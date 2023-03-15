В Череповце архитекторы показали новый 119 микрорайон

Мэр Череповца Вадим Германов поделился в соцсетях эскизами планировки нового 119 микрорайона. "Территория, пожалуй, с самым красивым видом на город расположится рядом с Архангельским мостом и рекой Шексна",- отметил градоначальник.

В новом микрорайоне будет исключительно малоэтажное строительство. Территория разбита на участки площадью не более 8 соток. Они будут продаваться в собственность на городских аукционах, которые стратуют в начале апреля.

Вадим Германов заявил, что газ в новый район уже проведен, а в следующем году появятся сети водоснабжения и канализации. Микрорайон должен ожить в ближайшие несколько лет.

"Малоэтажная застройка вдоль реки сохранит привлекательный вид прибрежной территории. Панораму города не будет заслонять бесконечная стена высоких домов", - заключил мэр.