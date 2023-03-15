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Общество15 марта 2023 7:50

Череповецкие следователи намерены вычислить даниловского маньяка

Они просят помощи череповчан
Иван Чухнин
Фоторобот был разослан по всей стране.

Фоторобот был разослан по всей стране.

Череповецкие следователи не оставляют надежду вычислить даниловского маньяка. Даже если его нет в живых. Как сообщили в областном управлении МВД, за ним числится 14 преступлений. Неожиданный вывод - серия началась куда раньше, чем предполагалось - он начал свои убийства ещё в начале 1990-х. Всего было отработано более 20 версий. Однако результатов они не принесли.

«В настоящее время серия насчитывает 14 эпизодов преступлений. В ходе расследования получены объективные данные о том, что первое из четырнадцати преступлений совершено в 1992 году, последнее – в 2011 году», — рассказал представитель областного управления Следственного комитета РФ Сергей Конев, который руководит следственной группой, занимающейся поиском маньяка.

У маньяка был особый почерк - он выбирал молодых женщин, рвал или резал одежду, душил или резал жертву, рисовал порнографические картины на стенах, возможно, коллекционировал женское белье. Маньяк спрятал несколько своих жертв в недостроенном здании РОВД, которое впоследствии снесли.

Следователи надеются на новые технологии и на новых свидетелей.

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