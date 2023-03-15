Череповецкие следователи намерены вычислить даниловского маньяка

Фоторобот был разослан по всей стране.

Череповецкие следователи не оставляют надежду вычислить даниловского маньяка. Даже если его нет в живых. Как сообщили в областном управлении МВД, за ним числится 14 преступлений. Неожиданный вывод - серия началась куда раньше, чем предполагалось - он начал свои убийства ещё в начале 1990-х. Всего было отработано более 20 версий. Однако результатов они не принесли.

«В настоящее время серия насчитывает 14 эпизодов преступлений. В ходе расследования получены объективные данные о том, что первое из четырнадцати преступлений совершено в 1992 году, последнее – в 2011 году», — рассказал представитель областного управления Следственного комитета РФ Сергей Конев, который руководит следственной группой, занимающейся поиском маньяка.

У маньяка был особый почерк - он выбирал молодых женщин, рвал или резал одежду, душил или резал жертву, рисовал порнографические картины на стенах, возможно, коллекционировал женское белье. Маньяк спрятал несколько своих жертв в недостроенном здании РОВД, которое впоследствии снесли.

Следователи надеются на новые технологии и на новых свидетелей.