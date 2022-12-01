В Вологодской области монтируют ветряк

Ветряк монтируют на возвышении - здесь больше шансов поймать ветер. Фото Сергей Маров, ВКонтакте.

В Шексне появится первый в этих краях ветряк. Об этом сообщает глава Шексны Сергей Маров.

Фото Сергей Маров, ВКонтакте.

«Сегодня в Шексне намечается интересное событие. Будет установлен ветрогенератор на 100 кВт/ч. Месторасположение — напротив придорожного сервиса «Михайловское подворье». Ветряк прекрасно будет видно с федеральной трассы. Высота мачты — 40 метров. (Для сравнения: труба Шекснинского комбината древесных плит - 120 метров.) Длина лопастей — 10 метров. Движение лопастей начинается при скорости ветра 5 м/с и при 25 м/с автоматика «нажмет на тормоза», — сообщил основные характеристики источника альтернативной энергии глава района.

По словам Сергея Марова, собственная энергетика в районе развивается давно. Так, на кондитерской фабрике «АтАг» есть собственная генерация. Однако подобный проект по использованию энергии ветра — первый. Инициатор проекта - местная предпринимательница.