Вологодские депутаты предлагают помогать деньгами приехавшим из новых регионов России

- Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

Жители новых российских регионов смогут получить социальные выплаты на Вологодчине. Соответствующий закон будет рассмотрен на ближайшей сессии Законодательного Собрания, проект повестки которой сегодня утвердила коллегия ЗСО, сообщает пресс-служба.

Один из вопросов касается предоставления государственной социальной помощи в Вологодской области, в частности, жителям ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Дело в том, что по закону, граждане, которые находятся на территории нашего региона, и не имеют места жительства на территории другого субъекта РФ, в случае трудной жизненной ситуации могут рассчитывать на соцпомощь. В том числе такой мерой поддержки могли воспользоваться и жители новых территорий, - рассказал председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко. – В целях сохранения такой возможности после принятия в состав Российской Федерации Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, мы предлагаем дать право малоимущим жителям этих регионов на получение единовременной денежной выплаты до 10 тысяч рублей, а также тем, кто находится в трудной жизненной ситуации право на выплату, вплоть до 15-кратной величины прожиточного минимума в Вологодской области на душу населения».

Учитывая, что до 1 января 2026 года в России действует период, в течение которого будут урегулированы различные аспекты интеграции новых субъектов в состав Российской Федерации, законопроектом также предлагается установить временный период действия вводимых положений до 1 января 2026 года.