В "Русском Гулливере" вышла книга вологжанки Марии Суворовой

Поэт Вадим Месяц представляет книгу вологодского автора. Фото: страница В.Месяца ВКонтакте.

В Москве вышла книга вологодского автора Марии Суворовой. Об этом сообщил российский поэт, прозаик и переводчик, руководитель издательского проекта «Русский Гулливер» Вадим Месяц. На страничке "ВКонтакте" он пишет:

"Хорошая новость. В «Русском Гулливере» вышла книга стихов Марии Суворовой Суворова Знает «В эфире». «Поэзия Марии Суворовой — один из самых заметных и пронзительных голосов поколения. Северная сдержанность, тонкость восприятия, поиск новых поэтических форм, музыкальность, чёткая изысканная графика. Это глубокие стихи, за ними стоят жизнь и личный опыт.

Фото: Вадим Месяц, ВКонтакте.

Поэт Андрей Пермяков замечает, что книга Суворовой «очень вологодская, хотя название города упомянуто буквально пару раз. И в этом суть стихов автора. Они именно такие: ненавязчиво парадоксальные».

По словам Наты Сучковой эту книжку можно воспринимать как очередную телепрограмму Суворовой, поэтический «прямой эфир». Это — четвёртый сборник молодого поэта."

Первая книга «Маленькие Марии» выходила в «Гулливерусе» в 2014 году. Мария — лауреат «специальной премии «Русского Гулливера» по поэзии (2014)."

"Мария Суворова – поэт, который пытается найти способ сохранить тот момент, который дается в ощущениях на считанные секунды, о котором потом не ответишь – видел? – слышал? – чувствовал прикосновение? – что это было? Был город, и река была, и камень, и дерево, и занавеска в окне, и трава. Они соберутся в этот ускользающий момент, если сказать их заново", - такой увидела поэзию Екатерина Перченкова.

Мария Суворова - культуролог, работала журналистом в информационном центре «Вологда-Портал», затем долгое время трудилась на телеканале «Русский Север» — редактором-координатором и заместителем главного редактора по информационному вещанию. После руководила информационным подразделением Администрации Вологодского района. Сейчас возглавляет управление коммуникаций ВоГУ.

Современный издательский проект «Русский Гулливер» работает с 2005 года. Это издание поэзии, прозы и эссеистики на русском языке, перевод зарубежных книг.

Напомним, литературная премия «Русского Гулливера» учреждается как международная премия для авторов, пишущих на русском языке. Учредителями премии являются Центр Современной Литературы, издательский проект «Русский Гулливер» и мультимедийный журнал «Гвидеон».