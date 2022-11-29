Кто посмел назвать писателя Василия Белова "Солнышком рыжебородым"

Фото: музей-квартира Василия Белова, ВКонтакте.

В филиале Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля - в московском «Доме Любощинских – Вернадских» прошла презентация альбома-каталога «Инскрипты из собрания библиотеки писателя Василия Белова».

Напомним, инскрипты – это дарственные надписи на книгах. Как рассказали сотрудники музея-квартиры Василия Белова, библиотека писателя содержит более 4 тысяч книг. И пятая часть их имеет дарственные надписи. Часть их и попала в каталог.

Всего в книге представлены дарственные надписи 377 известных людей - это более 680 инскриптов. Составителями каталога выступили директор Музея-квартиры Василия Белова Ольга Анфимова, а также научные сотрудники музея-квартиры Ксения Соколова и Эльвира Трикоз. Консультантом издания стал доктор филологических наук Виктор Бараков. Альбом-каталог вышел тиражом 800 экземпляров.

Большинство автографов принадлежит писателям, критикам, литературоведам, многих из которых уже нет с нами – это и Виктор Астафьев, и Василий Шукшин, и Валентин Распутин, и Александр Солженицын, и Владимир Тендряков и многие другие. Инскрипты людей от литературы и составили первый раздел альбома.

Вторая часть каталога содержит надписи известных деятелей культуры, искусства, науки и образования, представителей общественной и политической жизни, а также переводчиков книг Белова на иностранные языки. Все надписи, как и люди, разные. Есть тексты краткие, другие, напротив, развернутые. Есть в прозе, а кто-то и срифмовал. Часть из них - с рисунками. Например, академик Дмитрий Лихачев, даривший Василию Белову свои книги, всегда сопровождал надписи рисунками – это цветы, деревья, дома.

«Выпуск книги приурочен к 90-летию великого русского писателя Василия Белова. Это уникальное собрание издательской, литературной жизни второй половины XX века. Представленные там авторы составляют свет русской литературы, – рассказала руководитель проекта, директор Музея-квартиры Белова Ольга Анфимова. – Для нас было важно в первую очередь представить масштаб библиотеки Василия Ивановича».

Как отмечают специалисты, издание вводит в научный оборот значительный пласт никогда ранее не публиковавшихся так называемых «памятников внутрилитературных отношений». Так что классическое музейное издание может стать и толчком, и базой для научных исследований. Оно уже поступило в библиотеки, образовательные учреждения и музеи.

Появление альбома-каталога «Инскрипты из собрания библиотеки писателя Василия Белова. Из фондов Музея-квартиры В. И. Белова» стало возможным благодаря гранту Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

Мы выбрали некоторые любопытные надписи на книгах.

Критик Валентин Курбатов:

«Ольге Сергеевне и Василию Ивановичу Беловым – жили мы себе, жили – в счастье да печали, в заботах да утешениях, спорили да мирились, а это оказывается была история Родины и русской литературы... С любовью и вековечной благодарностью В. Курбатов Слава Богу за все! Вологда, 28 февраля 2008 г.»

Писатель и художник Евгений Носов:

«Милый Василий! Праздничное это чувство – послать книжку другу, который сможет прочитать ее так, как надо, по-русски. Кому же еще послать, если не тебе, Солнышко мое Северное, рыжебородое? твой Носов.

7 мая 1971 г.»

Писатель Виктор Астафьев ( к слову, самая большая подарочная коллекция в библиотеке - от Виктора Петровича):

«Василию Белову на Вологодчину, с Енисея поклон и самые добрые чувства от автора, написавшего статью и не одну в его родном уголке, тихом, пустынном и приветливом. Приспела пора не только подводить итоги, но и оборонять свои позиции, свое достоинство и нацию, в меру наших возможностей. Делать это надо объединенно и все мелкие дела и посторонние делишки отложить „на потом“ – всегда можешь опереться на мое плечо. 30 ноября 1986 г. В. Астафьев»

Как видим, Виктор Петрович после ссоры и отъезда из Вологды был готов подставить другу плечо, протянул другу руку. Но, похоже, она так и повисла в воздухе...

Конечно же, и сам Белов давал автографы, делал надписи на книгах. Дочери Анне на книге о маршале Жукове он начертал, можно сказать, завещание:

«Написала это дочь Жукова Маша, с которой я давно знаком. Надеюсь, что после моей жизни и ты напишешь про меня. Белов, 3 июля 2001 г. в Москве».

И этой осенью в Вологде вышла книга для семейного чтения «Птички-рукавички» (6+) с рассказами писателя. Книга издана Бабушкинской библиотекой специально к празднованию 90-летия со дня рождения Василия Ивановича Белова. В издание вошли и «Воспоминания о детстве» дочери писателя Анны.

Спасибо за помощь в подготовке материала Эльвире Трикоз. Фото: музей-квартира В.Белова.