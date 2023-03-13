Владимир Путин поздравил крупнейший вологодский музей с юбилеем

Кремль- жемчужина Вологодчины. Фото: Ольга Кузнецова

Владимир Путин поздравил Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник со столетием. Поздравительная телеграмма размещена на официальном сайте Кремля. Президент Российской Федерации Владимир Путин пишет:

«Ваш прекрасный северный край по праву славится древними христианскими святынями, шедеврами архитектуры и искусства, самобытными народными промыслами. Отрадно, что благодаря энтузиазму и творческой энергии многих поколений сотрудников вашего музея эти уникальные памятники духовной и материальной культуры Вологодчины бережно сохраняются, служат благородным целям просвещения, воспитывают у людей, особенно молодежи, любовь к отечественной истории, уважение к национальным традициям.

Важно, что нынешний коллектив достойно продолжает дело своих предшественников, трудится вдохновенно, с полной отдачей, находит новые формы взаимодействия с посетителями разных возрастов и профессий, ориентируется в работе на передовые тенденции развития мирового музееведения.

Желаю вам успехов и реализации намеченных планов. Еще раз с юбилеем!» – говорится в поздравлении главы государства.

Ежедневно музей посещают около 200 тысяч человек.

Сто лет назад, 13 марта 1923 года, Вологодский губернский исполнительный комитет принял решение объединить существующие в городе музеи.

Как известно, еще в 1885 году в Вологде был открыт первый музей – Петровский домик. В 1896 году открыто епархиальное Древнехранилище. В 1911 году по инициативе Вологодского общества изучения Северного края открыли Музей родиноведения, позднее в областном центре появилась картинная галерея.

Сегодня Вологодский музей-заповедник включает в себя комплекс памятников Вологодского кремля, а также восемь филиалов. Это Дом-музей Петра I, Выставочный комплекс «Вологда на рубеже XIX-XX веков», музей «Мир забытых вещей», Дом-музей А.Ф. Можайского, Архитектурно-этнографический музей Вологодской области «Семенково», музей «Литература. Искусство. Век ХХ»; музей «Вологодская ссылка» и Музей кружева. Это 40 памятников архитектуры.