В Курскую область отправилась очередная партия гуманитарного груза для мобилизованных вологжан

Фото: пресс-служба Вологодской городской Думы.

Фото: пресс-служба Вологодской городской Думы.

Очередной груз помощи мобилизованным отправился из Вологды в Курскую область. При сборе помощи опирались на просьбы вологжан. Это необходимые в быту материалы и оборудование. а также посылки воинам от родных и близких

В 380 мотострелковый полк отправлены бензогенераторы, цепи и шины для бензопил, гвозди, строительные скобы, баки для воды, стиральная машина и многое другое.

Закупить все это помогли вологодские предприятия, организации и вологжане. Сбор осуществлялся на базе пункта приема помощи городского отделения «Единой России » под контролем главы города Вологды, секретаря ВМГО Юрия Сапожникова. Груз сопровождает и передаст бойцам мэр Вологды Сергей Воропанов.

В составе груза также адресные посылки и письма от родственников мобилизованных вологжан, рисунки и открытки от школьников и воспитанников детских садов, пациентов областной детской больницы, окопные свечи от кадетов, продукты питания и средства гигиены, что приносят в наш пункт приема вологжане. А также свежий номер городской газеты Вологда.рф.

Напомним, глава и мэр Вологды регулярно выезжают с гуманитарными грузами на линию соприкосновения и в город Алчевск Луганской Народной Республики, с которым Вологодская область заключила соглашение о сотрудничестве.

Кроме того, в Курскую область из Вологды направлено 30 кубометров обрезной доски.

«Пиломатериалы на линии соприкосновения на вес золота! Благодарю предпринимателя Романа Короглишвили за организацию закупки и доставки леса нашим ребятам. Вместе с коллегами Роман и в прошлую нашу поездку, в середине января, внёс существенный вклад в сборе и доставке груза. А мы продолжим делать все, чтобы помочь нашим парням», - отметил глава Вологды Юрий Сапожников.