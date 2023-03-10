В Череповце блюдо для школьного меню разработали учащиеся

Стоп-кадр, Вадим Германов, ВКонтакте.

Конкурс «Завтрак отличника» провели в Череповце впервые. Финал конкурса состоялся сегодня в школе № 23. За первое место боролись команды из шести школ.

Победило в конкурсе вкусное и полезное блюдо - манный пирог с овсяными хлопьями и клюквой. Авторы рецепта — ученики школы № 14. Блюдо-победитель вскоре включат в школьное меню, отметила заместитель мэра Наталья Стрижова.

Второе место заняла команда школы № 9, третье — у школы № 17.

На конкурс школьники представили творожный гратен - запеканку из творога, молока и манки, овощную запеканку с куриным мясом, манник на кефире с яблоками и грушей, рисовый пудинг с шоколадным соусом и суфле из овсянки.

Члены жюри оценивали презентацию, внешний вид блюда, технологию приготовления, калорийность, полезные свойства ингредиентов. Однако важную роль играла и цена блюда.

Ученики, ставшие на некоторое время поварами, рассказывали, почему именно их блюдо — завтрак отличника.

В конкурсе «Завтрак отличника» создавали блюдо школьного меню ученики 7−11-х классов. В конкурсе можно было участвовать в одиночку или командой до трех человек. Среди правил состязания - нельзя использовать продукты, запрещенные в школьном питании. Так что чипсы с колой отпадали еще на подаче заявки.

Мэр Вадим Германов прокомментировал: "Мы уверены, что проигравших здесь не было. Ведь создать вкусное, полезное блюдо, соответствующее всем требованиям к школьному питанию, и чтобы его цена не улетела в космос - задача почти невыполнимая. Но ребята справились, и этот первый блин точно не был комом".

Он пообещал, что продолжение конкурса обязательно будет в следующем году.