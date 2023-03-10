Стали известны результаты грантового конкурса в сфере культуры на Вологодчине

Артель Анатолия Ехалова в Тимонихе. Фото: Анатолий Ехалов, ВКонтакте.

Почти три десятка проектов получили гранты Вологодской области в сфере культуры. Всего на конкурс в Департамент культуры области с 1 по 30 сентября 2022 года поступило более 100 заявок на общую сумму 45 миллионов рублей. По итогам конкурса получателями грантов в сфере культуры стали 28 проектов-победителей. Сумма грантов – от 100 тысяч до 1 млн рублей. Общая сумма грантовой поддержки в сфере культуры региона составила 10 млн рублей. Благодаря грантам на Вологодчине будут организованы выставки, мастер-классы, лекции о литературе, изданы книги, созданы концертные программы, сняты сюжеты о традициях нашего края, оформлены музейные экспозиции, появятся интерактивные площадки. Три грантовых проекта-победителя посвящены юбилеям известных земляков - Валерия Гаврилина, Александра Яшина и Владимира Тендрякова.

Самые крупные из присужденных грантов – по 1 млн рублей – получили два проекта: «Вологодская артель» Анатолия Ехалова и «И буду жить в своем народе» Тотемского музейного объединения. Кстати, Анатолий Ехалов выиграл и второй грант -- 275 тысяч рублей на издание современной детской приключенческой повести, посвященной военному детству сирот, выросших в вологодских деревнях, написанной по мотивам стихов поэта Николая Рубцова.

Победители областного грантового конкурса в сфере культуры получат финансовую поддержку и в течение 2023 года будут должны реализовать свои проекты.

Победители конкурса на получение государственных грантов Вологодской области в сфере культуры в 2022 году:

– Анатолий Ехалов. Проект «Вологодская артель», 1 млн рублей; – Тотемское музейное объединение. Проект «И буду жить в своем народе», 1 млн рублей;

– Алеся Коротяева. Проект «Культурно-музыкальный дворик «Все в жизни – музыка»: к 85-летию со дня рождения композитора Валерия Гаврилина», 750 тыс. рублей; – Автономная некоммерческая организация сохранения и популяризации историко-культурного наследия «Древо». Проект «Хранители традиций», 750 тыс. рублей;

– Вологодский областной колледж искусств. Проект «Создание презентационной концертной программы Молодежного эстрадного хора Вологодского областного колледжа искусств «Вологодчина – душа Русского Севера», 500 тыс. рублей; – Детская деревня SOS Вологда. Проект «Музыка памяти», 500 тыс. рублей; – Николай Суковаткин. Проект «Культурное наследие города Великого Устюга и его современная культура», 500 тыс. рублей;

– Ольга Рыкова. Проект «Детская анимационная студия «Сказки с ОКцентом», 400 тысяч рублей; – Межпоселенческая централизованная библиотечная система Вологодского муниципального района. Проект «По тихим тропам родины моей» по созданию литературного пространства Сергея Чухина на базе Погореловского библиотечного филиала, 400 тысяч рублей;

– Петровская детская художественная школа (Тотемский округ). Проект «По местам Николая Рубцова», 350 тысяч рублей; – Муниципальное бюджетное учреждение культуры Федотовского сельского поселения «Феникс». Проект «Я русский. Наследие А. С. Попова» (Комплекс мероприятий к 165-летию изобретателя)», 350 тысяч рублей;

– Харовский историко-художественный музей. Проект «Создание выставки под открытым небом «Харовск. Время. События. Люди», 300 тысяч рублей; – Валентина Краскова. Проект «Музейная комната в усадьбе семьи Спириных «Кого ты помнишь, старый дом?», 300 тысяч рублей; – Красавинский психоневрологический интернат. Проект «Магия особых рук», 300 тысяч рублей; – Автономная некоммерческая организация сохранения и популяризации историко-культурного наследия «Древо». Проект «Сохраняя наследие», 300 тыс. рублей;

– Харовский историко-художественный музей. Проект «Создание интерактивной площадки «Музейные задворки», 275 тысяч рублей; – Анатолий Ехалов. Проект «За туманами большой реки», 275 тысяч рублей;

– Историко-мемориальный музей А. Я. Яшина Никольского района. Проект «Виртуальный тур на родину писателя Александра Яковлевича Яшина «Поедем к нам, в далекое Блудново», 200 тысяч рублей; – Межпоселенческая центральная библиотека (детская библиотека-филиал) Грязовецкого района. Проект интеллектуальных краеведческих игр «МЕГАигры без границ», 200 тысяч рублей; – Юлия Сабурова. Проект «Библиотечное летнее пространство «Литература тут», 200 тысяч рублей; – Анастасия Нуриджанян. Проект «Социальная керамика», 200 тысяч рублей; – Устюженский организационно-методический центр культуры и туризма. Проект «Самогуды» (создание мужского ансамбля народной музыки «Самогуды»)», 200 тысяч рублей;

– Наталия Новоселова. Проект «Серия книг для детей «Северная Фиваида», 150 тысяч рублей; – Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина. Проект «Школа серьезного чтения», 150 тысяч рублей; – Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина». Проект «Литературный пленэр «Владимир Тендряков, каким мы его не знаем» (к 100-летию со дня рождения писателя), 150 тысяч рублей;

– Культурно-просветительский центр Андрея и Марины Кошелевых «Бирюзовый дом». Проект «В деревне празднуют Дожинки», 100 тысяч рублей; – Центр дополнительного образования детей города Вологды. Проект «Вологда в изразцах (цикл семейных мастер-классов)», 100 тысяч рублей; – Вера Шашерина. Проект «Серия акварельных работ «Тихие города», 100 тысяч рублей.