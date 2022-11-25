Вологжане представили модель устойчивого развития города на IV Международном муниципальном форуме стран БРИКС+

Фото: Вологда.рф.

Фото: Вологда.рф.

Вологда представила модель устойчивого развития города на IV Международном муниципальном форуме стран БРИКС+ в Санкт-Петербурге. Делегация из Вологды принимает участие в форуме, который проходит 24-26 ноября. Это ежегодный деловой Форум, миссия которого – становление Российской Федерации центром кооперации городов мира. В 2022 году к работе форума присоединилось более 30 стран. Мероприятие проходит при поддержке МИД РФ и Россотрудничества.

Вот как прокомментировал участие вологжан в форуме Глава Вологды Юрий Сапожников: «ММФ БРИКС+ – это площадка для взаимодействия муниципалитетов и городов со всего мира, эффективный инструмент для бизнеса. Для нас это еще одна замечательная возможность сотрудничества и представительства на мировом уровне. Мы сможем перенимать опыт зарубежных коллег и получить консультации мировых экспертов в таких актуальных на сегодня сферах, как альтернативные источники энергии, внедрение экостандартов, развитие здорового городского планирования».

Мэр Вологды Сергей Воропанов выступил на сессии форума «Эпоха урбанизации: новые возможности и вызовы». В рамках сессии обсуждались актуальные вопросы мегаполисов, которые ставят перед ними новые социальные, технологические и экологические вызовы. Мэр Вологды рассказал о модели города устойчивого развития, а также поделился опытом реализации этой модели на примере Вологды.

«Прежде всего, в Вологде мы ориентировались на запрос жителей, для которых одной из важных является экологическая тема. Поэтому мы стали развиваться в этом направлении. Требования современности диктуют нам необходимость формирования такой модели города, которая позволит достичь целей устойчивого развития. Например, для нас - это 11 городских фокусов, в их числе – чистая вода и санитария, недорогостоящая и чистая энергия, партнерство в интересах устойчивого развития, хорошее здоровье и благополучие, качественное образование, гендерное равенство, уменьшение неравенства, достойная работа и экономический рост, индустриализация, инновации и инфраструктура, ответственное потребление и производство. Именно из этих целей мы исходили, когда разрабатывали свою стратегию «ЭкоВологда 2030». Постепенно мы подошли к внедрению принципов устойчивого развития, так как эти 11 фокусов очень точно ложатся в городскую повестку.

Для реализации модели устойчивого развития города мы используем проектное управление, это ряд проектных комитетов. Также Вологда активно участвует в различных федеральных программах. Считаю, что не обязательно иметь огромный бюджет для реализации экологических проектов. Многое можно сделать в раках федеральных программ, за счет средств грантов», - рассказал участникам мероприятия Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Высоко оценили реализацию в Вологде модели устойчивого развития участники сессии, которые являются экспертами в этой области, сообщает Вологда.рф.

«Мне очень нравится подход Мэра Вологды. По сути город интегрируется в мировое сообщество городов и активно поддерживает понятия, которые связаны с ESG, целями устойчивого развития. Это как раз то, что объединяет многие города. Не важно, какой город по размеру, прежде всего, он должен быть ориентирован на человека. И сейчас основная задача этой кооперацией между органами власти, наукой, бизнесом – улучшить жизнь. Очень хороший комплексный подход у Вологды к модели устойчивого развития города. Учитывается мнение жителей, прорабатывается множество факторов для достижения результата, виден эффективный подход», - рассказал первый проректор СПбГУ, член-корреспондент РАН Виталий Сергеев.

«Интересно то, что власть реагирует на потребность жителей. Провели опрос, поняли, что у жителей есть потребности в экологических изменениях, город начинает под это подстраиваться, встраивать это в новую систему. И здесь очень интересно то, что именно небольшие города, регионы тоже начинают развиваться в соответствии с общемировым представлением о целях устойчивого развития качества жизни. Опыт Вологды уникален, он очень важен, потому что маленькие города должны развиваться. Если будут в таких городах устанавливаться комфортные условия жизни, то люди не будут уезжать в мегаполисы», - считает соучредитель, директор по развитию АНО «Центр Инновационной Дипломатии БРИКС и ШОС» Карина Аргвлиани.

Отметим, что уникальность опыта Вологды по внедрению принципов устойчивого развития заключается и в разработке своего Экостандарта. Вологда стала первым городом в России в этом направлении. Он предусматривает обеспечение благоприятной окружающей среды при условии дальнейшего экономического и социального развития города, охрану и сохранение водных ресурсов, атмосферного воздуха, природных территорий и биологического разнообразия растений и животных, совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с ТКО, а также развитие экологической культуры населения.