Людей с протезами в Вологде будут учить вести активный образ жизни

Максим Выдров обсудил проект с общественниками.

В Вологде будет организована реабилитация для инвалидов с протезами. Их будут учить вести активный образ жизни. Современные технологии, например, позволяют человеку с протезом ноги кататься на велосипеде и самокате. Реабилитацией займется региональное отделение всероссийской организации инвалидов «Опора» - оно недавно открыто в Вологде.

Перспективы деятельности общественной организации обсудили накануне депутат Вологодской городской Думы, региональный куратор проекта «Единая страна – доступная среда» Максим Выдров и руководитель регионального отделения «Опоры» Наталия Кашкина.

«Реабилитационный кабинет будет открыт в конце декабря этого года. «Опора» реализует социальный проект, направленный на обучение использования протезов. Современные технологии, например, позволяют человеку с протезом ноги кататься на велосипеде и самокате. Также инвалиды смогут получить консультацию протезиста и правовую поддержку. Если раньше за такой консультацией нужно было ехать в Москву или Санкт-Петербург, сейчас это будет доступно в Вологде», - прокомментировал Максим Выдров. Также двое вологжан будут представлять Вологодскую область на первенстве России по кибатлетике в начале декабря.