Мэр Вологды ответил на вопросы жен и матерей участников СВО

Фото: администрация города Вологды

В Вологде мэр города Сергей Воропанов 7 марта встретился с супругами и матерями участников специальной военной операции. Градоначальник поздравил вологжанок с наступающим праздником и обсудил с ними меры поддержки мобилизованных и их семей.

«Мы не разделяем наших ребят на мобилизованных, добровольцев, сотрудников Росгвардии, из нашего они города или из районов Вологодской области. Стараемся помочь всем. Сейчас нам как никогда важно сплотиться, сделать все для того, чтобы ребята, находящиеся в зоне специальной военной операции, были уверены, что тылы надежно защищены, что их семьи чувствуют себя в безопасности, что все вопросы их родных решаются и решаются быстро. Нашу помощь, в том числе и доставку гуманитарных грузов, будем продолжать до тех пор, пока не закончится СВО. Так как наши вологжане находятся на линии соприкосновения, важно выстроить взаимодействие с местными органами власти, наладить каналы доставки. Поэтому езжу туда сам, помогаю выстраивать диалог, контролирую доставку груза», - прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Фото: администрация города Вологды

Поддержку мобилизованным оказывают жители Вологды, местный бизнес, общественные и политические объединения. Пункты приема гуманитарной помощи открыты по нескольким адресам в разных районах Вологды. Поставки груза Мэр Вологды Сергей Воропанов координирует лично, на его счету шесть командировок в зону СВО и в Курскую область, где находятся наши мобилизованные.

Кроме гуманитарной помощи существуют и другие меры поддержки. На данный момент в Вологде более 250 детей военнослужащих, выполняющих задачи в рамках специальной военной операции, бесплатно посещают детский сад, 111 - освобождены от оплаты за питание в школах, порядка 50 детей бесплатно посещают кружки и секции в муниципальных учреждениях. Пользуются бесплатными проездными более 400 школьников и студентов.

Свои вопросы по мерам поддержки и оказанию любой помощи семьи мобилизованных могут задавать по номеру телефона вологодского колл-центра по всем вопросам поддержки: 8 (800) 302 1617.