160 окопных свечей изготовили в вологодской школе на мастер-классе

Фото: пресс-служба Вологодской городской Думы.

Окопные свечи изготовили жители Лосты на мастер-классе для воинов СВО. Акция «Свеча надежды» прошла в школе №19 по инициативе директора, депутата Вологодской городской Думы Натальи Лобачевой. Она собрала свыше сотни участников. К мастер-классу присоединились школьники, их родители, педагоги, ветераны и жители микрорайона. Как оказалось, с банками волонтерскому отряду школы помог «Центр социального питания». При содействии организации «Швейбат» закупили парафин. Мастер-класс проводили волонтеры Юлия Баскова и Елена Сидлер.

Фото: пресс-служба Вологодской городской Думы.

Мастер-класс собра множество желающих.

"Для ребят это было еще и познавательное занятие. В целом, все довольны и счастливы, что окунулись в такую атмосферу добра и взаимопомощи. Часть людей попросили материал домой, чтоб изготовить еще свечи и принести для отправки", - рассказала Наталья Лобачева. Все свечи, сделанные на мастер-классе, а их 160, будут переданы мобилизованным вологжанам. Сейчас окопные свечи незаменимы в окопах. В отличие от костра они менее заметны, не дают дыма. Их тепла достаточно, чтобы вода закипела буквально за 20 минут. Благодаря таким можно нехитрым приспособлениям согреться и высушить обувь, подогреть еду. В изготовлении свечи просты - достаточно сделать фитиль из картона и залить парафин в емкость, которой может быть пустая консервная банка.