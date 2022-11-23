1 миллион рублей потратят в Вологде на мероприятия на базе Центра патриотического воспитания

Фото: пресс-служба Вологодской городской Думы.

Депутаты внесли изменения в бюджет Вологды. На сессии городской Думы были внесены изменения в бюджет текущего года и плановый двухлетний период. Муниципалитету доведен ряд субсидий из регионального бюджета.

Как сообщил глава Вологды Юрий Сапожников, «Свыше 421 миллиона рублей направлено на увеличение заработной платы педагогам общего и дошкольного образования в рамках майских указов Президента, еще одна строчка – 88,5 миллионов рублей – увеличение заработной платы работникам в сферах образования, культуры и физкультуры». Кроме того, из городского бюджета почти 1 миллион рублей решено потратить на проведение мероприятий для старшеклассников на базе Центра патриотического воспитания. В частности, это проведение занятий по начальной военной подготовке, организацию учебных сборов, приобретение учебного оружия, подготовку площадок.

Как сообщает пресс-служба парламента, порядка 18 миллионов рублей дополнительно направлено на ремонт моста через реку Шограш. Это вызвано увеличением стоимости строительных материалов. Городу предоставлена субсидия - более 16 миллионов рублей, на обеспечение бесплатным горячим питанием детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам. С 1 сентября текущего года эти полномочия переданы с регионального на местный уровень.