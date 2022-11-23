Драка, где погиб архангельский сотрудник УФСИН, носила массовый характер

Фото: группа "Султан Палас" ВКонтакте
Продолжает поступать информация о гибели архангельского сотрудника УФСИН в вологодском ресторане. Комментарий СУ СК носит весьма ограниченный характер - в нем сообщается об погибшем, найденном на улице.
По информации портала «Город Во», как конфликт в ресторане, который привел к гибели человека, носил более глобальный характер. Приблизительная картина, по информации журналистов, была такова.
В ту ночь в ресторане что-то отмечали два сотрудника УФСИН – один из Архангельской области, другой вологодский. Одновременно в том же общепите отдыхала компания военнослужащих. Между столиками возник конфликт.
Охрана заведения не осталась в стороне и люди переместились на улицу.
Вскоре к ресторану подъехали, вызванные охраной люди, вооруженные битами и травматическим оружием. Это были представители одной из национальных диаспор.
Приехавшие начали избивать разбуянившихся, было пущено в ход и травматическое оружие. В результате погиб 44-летний житель Архангельской области - на его теле обнаружен след выстрела. Еще один гость ресторана находится в реанимации с тяжелой травмы головы. Всего, сообщает издание, в драке пострадали не менее семи человек.
В социальных сетях возмущенные вологжане требуют закрыть ресторан, где конфликты не могут решать цивилизованным путем.
Вологодские следователи прокомментировали гибель мужчины после ресторана
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