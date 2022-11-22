В вологодском ресторане застрелили сотрудника архангельского ФСИН

Похоже, смертельным оружием оказалась "Оса".

В Вологде произошла стрельба в ресторане. Официальных подробностей ЧП нет.

О ЧП сообщает портал "Город Во" со ссылкой на собственные источники.

В ночь с субботы на воскресенье, в Вологде в ресторане "Султан Палас" на улице Ленинградской произошла стрельба.

По одной из версий, два сотрудника спецназа ФСИН, один из которых приехал в Вологду из Архангельской области, вступили в конфликт с охраной. Конфликт продолжился на улице. Охранники вызвали помощь - группа поддержки приехала с пистолетом «Оса» и битами.

В итоге сотрудник из Архангельской области получил выстрел в голову и погиб. По некоторым данным, ранение получил и вологодский сотрудник ФСИН.

Информация подтверждается сотрудниками правоохранительных органов и ресторана. Известно, что подозреваемые задержаны. Вологодское УФСИН отказалось комментировать произошедшее.

Причины конфликта должно установить областное управление СКР.