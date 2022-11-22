Вологодские рыбаки потрясены бесстрашием куницы

Куница комфортно чувствовала себя на руках рыбака. Алексей Юрков, ВКонтакте.

Вологжанин сфотографировался на первой зимней рыбалке с необычным статистом. Куница пришла полюбопытствовать - что за мужики тут собрались и каков у них улов. Проверку на доброту рыбаки выдержали. И на ручках куницу подержали, и рыбкой ее угостили.

Мужчин удивила бесстрашность зверька: "Видит, что не обижают".

Таким мужчинам доверяют даже дикие зверьки. Алексей Юрков, ВКонтакте.

Зверек закусил подарок - окуня, и спокойно выдержал фотосессию на руках.

Чем закончилась встреча? На видео видно, как куница уходит по первому льду на другой берег, волоча окушка.

"Приходи, если чего", - такими словами напутствовал убегающего зверька рыбак. Алексей Юрков, ВКонтакте.

В комментариях люди умиляются смелости зверька. Кроме того, пишут, что в памяти остается и добрая улыбка Алексея Юркова.