В Вологодской области выбрали самых красивых работниц полиции

Фото: сайт УМВД России по Вологодской области.

Фото: сайт УМВД России по Вологодской области.

В Вологде подвели итоги конкурса «Краса вологодской полиции». Он проходил в преддверии праздника 8 марта на официальном сайте УМВД России по Вологодской области. Все желающие могли проголосовать в двух номинациях: «Аттестованные сотрудницы» и «Вольнонаемные сотрудницы».

Всего участвовало 48 участниц из различных служб и подразделений. Они представили фотографии и эссе, в которых рассказали о себе и своих интересах и увлечениях, любимых книгах и фильмах, а также о том, почему выбрали службу в органах внутренних дел.

Фото: сайт УМВД России по Вологодской области.

Итак, посетители портала активнее всего проголосовали за инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Никольскому району Елену Баданину и специалиста-эксперт отделения по эксплуатации АДИС «Папилон» отдела оперативно-справочной информации информационного центра областного УМВД Анастасию Шанину.

Фото: сайт УМВД России по Вологодской области.

Девушек наградят на торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню.