Плечом к плечу: ЛДПР объединяет волонтеров Вологодчины

Фото: Родион Севостьянов.

ЛДПР решила объединить волонтеров по всей России, в том числе в Вологодчине. Новое движение «Плечом к плечу» создано по инициативе лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, который призвал объединиться всем патриотам страны. По его словам, в этом движении не будет бюрократии или партсобраний, но каждый человек сможет внести свой вклад и приблизить Победу.

По мнению Леонида Слуцкого, «В России сейчас всего две партии. Победители — это и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогают нам победить...»

Он констатировал: «Главная партия страны — это, конечно, победители. ЛДПР — это партия русской победы. И мы готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну и приближает нашу победу».

Фото: Родион Севостьянов.

Так, партия ЛДПР поддерживает появившееся осенью прошлого года движение «Шьем для наших», которое объединяет женщин в 150 городах России. Они шьют для участников СВО нательное и термобелье, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики и даже носилки.

Фото: Родион Севостьянов

- Тысяча сердец хотят помогать, но не могут объединиться. Я в один день сказала мужу: «Давай создадим такой чат, чтобы люди объединились». Муж меня поддержал. Мы создали телеграм-канал «Шьем для наших». Так мы объявили первый сбор, закупили первый флис. Участвуют простые люди, они очень активно включаются, - рассказала идейный вдохновитель Элина Патыкова. - Женщины по моим мастер-классам абсолютно без опыта могут сшить то, что сегодня нужно на фронте.

Волонтеры добавляют, что помогают они солдатам адресно.

- Нам важно передавать им вещи напрямую. Я ездила с Екатериной Панфиловой, она первая женщина-герой, на вторую линию фронта. Через дорогу от меня стоял танк, стрелял. Я ревела и молилась. К ребятам, которые находятся там, мало кто доезжает с гуманитаркой - боятся. Мы передали им груз. ЛДПР нам помогли в этом.

Неравнодушных людей, тех кто готов ежедневно помогать участникам СВО в ЛДПР называют партией Победителей. Немало таких и на Вологодчине.

Фото: Родион Севостьянов

Вологодский ШвейБат начал работу осенью прошлого года. Вологодские депутаты всегда на связи с организаторами городского движения, с этими сильным духом женщинами. Помощь швейбатов - адресная. Из зоны СВО приходят конкретные запросы от ребят, их размеры. А дальше как можно быстрее все шьется и отправляется.

- Нас было три человека, а теперь более четырехсот со всей области. Среди волонтеров не только профессиональные швеи и мастера, но и те кто никогда не шил, не вязал, не мастерил, - рассказала руководитель движения «Вологодский швейбат» Ольга Вчерашняя. – Кто-то помогает нам руками, а кто-то оказывает помощь в покупке необходимых материалов и прочего. Нам помог лично лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Огромнейшее ему спасибо! Благодаря его помощи мы закупили так необходимые ткани флис и Оксфорд.

Также вологодские волонтеры, среди которых и школьники, активно изготавливают окопные свечи. Они используются для разогрева еды, обогрева и сушки одежды.

- Мы, партия ЛДПР, взяли «швейбаты» под свое крыло уже давно. Надеюсь, это помогло движению выйти на такой уровень. Уверен, что «швейбатов» станет больше по всей России. Победа – это наше общее дело, - заключил Леонид Слуцкий.