Девчонки – секси, моржи-русалки принимают поздравления прямо в проруби

Стоп-кадр. Видео: Канал НищеБроды35.

Очередной ролик с купающимися в проруби опубликовал Youtube-канал «Нищеброды35». Череповчанки готовятся к празднику 8 марта и обсуждают нюансы оздоровления.

А морж Эдуард поздравляет девушек прямо из проруби. Среди его пожеланий - самое важное - "любви", а также он обещает, что 8 Марта в поруби появятся лепестки роз.

Ролик не оставляет никого равнодушным. Поздравления и комплименты так и сыплются: «С наступающим праздником 8 марта всех девчонок!», «Какие красивые, хорошенькие касаточки», «Вау! Всегда поражают такие люди!», «Череповчане, вы лучшие!», «С наступающим, коллеги!», «Классные девочки», «Привет из Турции. Девчонки – красотки!», «Какие хорошенькие и пригоженькие», «Приветулечки, моржулечки», «Девчонки – секси: моржи-русалки»...