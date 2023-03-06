В Вологодской области собираются изменить правила поощрения охотников лицензией на отстрел кабана

Кому- кабан, кому- кабанчик. Фото: сайт ЗСО.

Порядок выдачи разрешений на добычу кабана в Вологодской области изменят. Лицензию на кабана могут получить только удачливые охотники на волка. Охотники на лисиц и енотовидных собак - могут рассчитывать только на лицензию на кабанчика.

Как сообщает пресс-служба ЗСО, депутаты комитета по экологии и природопользованию единогласно поддержали изменения в законопроект, направленный на разграничение стимулирующей меры за добычу волка, лисиц и енотовидных собак, которые учитываются при распределении разрешений на добычу кабана. Сейчас разрешение на отстрел кабана предоставляется за добычу взрослого волка, десяти лисиц или енотовидных собак.

Новый подход к выдаче разрешений предлагают сделать более справедливым. Решено оттолкнуться от затрат, понесенных во время охоты. Так, чтобы добыть одного волка, охотники обычно тратят до 40 тыс. рублей: на расходные материалы, использование снегоходов, привлечение большого числа охотников. При этом не всегда охота завершается результативно.

Добыча 10 лисиц или енотовидных собак, по оценке специалистов Департамента лесного комплекса, обойдется в сумму менее 3 тыс. рублей. Поэтому депутаты предложили изменить нормы.

Фото: сайт ЗСО.

«Законопроектом предусмотрено за добычу волка сохранить поощрительную меру в виде резервирования разрешения на добычу взрослого кабана, а за добычу лисиц или енотовидных собак – предоставлять разрешение на добычу кабана в возрасте до одного года. По мнению комитета, такой способ стимулирования разумный и справедливый, поэтому было бы правильно поддержать охотников стимулирующей мерой», - прокомментировала решение Людмила Гусева, председатель комитета по экологии и природопользованию.

Данный законопроект будет рассмотрен на очередной сессии Законодательного Собрания, которая состоится 22 марта.