Segezha Group: деревянное домостроение – локомотив отечественного ЛПК

2 марта на КЭФ-2023 вице-президент по реализации госпрограмм, устойчивому развитию и лесной политике Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») Николай Иванов выступил на стратегической сессии кластера «Лес, лесопереработка и лесохимия, с/х и пищевая промышленность».

В связи с кардинальным изменением внешнеэкономических условий нужно перенастраивать всю отраслевую систему, в том числе оперативнее перестраивать экспортную логистику на ЕАЭС и другие дружественные страны, менять стандарты, регламенты, решать вопросы сертификации с зарубежными коллегами, обеспечивать переориентацию на внутренний рынок, уверен Николай Иванов. Важным представляется также решение вопроса обеспечения отрасли лесным и лесопромышленным оборудованием. По мнению эксперта, это должно быть отражено и в Стратегии развития лесного комплекса Российский Федерации до 2030 года.

«Стратегию надо менять, но не сейчас. Никто не знает, сколько еще будет пакетов санкций. Когда какая-то стабилизация наступит, тогда и вернемся к ней. К вопросам поддержки бизнеса я бы подходил комплексно. То, что рассматривалось в декабре-январе, в основном касалось поддержки Северо-Запада, который действительно с точки зрения логистики пострадал больше всех. Что сейчас? Северо-Запад «поехал», в том числе через Питер, а Сибирь «встала». Картина объективная. Все отрасли просят приоритет для своих грузов по Транссибу и БАМу, и реализовать это тяжело. Проблему надо рассматривать на стратегическом уровне - не как отдельный случай в СФО или СЗФО, а в комплексе, в отраслевом аспекте для всех регионов», - считает он.

Со ссылкой на совещание Президента России В.Путина по развитию лесопромышленного комплекса от 10 февраля 2023 года Николай Иванов особое внимание уделил тематике деревянного домостроения:

«Это мера, которая обеспечит достаточность леспрома в условиях резкого сокращения экспортных рынков. Это также одна из тем, которая имеет определенную синергию со строительной отраслью и не требует больших капитальных затрат, как в ЦБП. У нас есть интересные наработки в области деревянного домостроения из CLT, но пока такие производства не созданы по всей России, прежде всего в Сибири, мы будем не конкурентны из-за высокой стоимости логистики. Особенно, если нужно вписаться в какие-то госпрограммы, где установлена цена квадратного метра. Чтобы отвезти в Сибирь или на Дальний Восток наш домокомплект из Сокола, в среднем у нас получается дополнительных затрат примерно около 7-10 тысяч рублей на квадрат».

Вице-президент Segezha Group подтвердил принципиальную готовность холдинга изучить перспективу строительства новых CLT-заводов в Онеге Архангельской области и Лесосибирске Красноярского края как дополнение к уже имеющимся мощностям в Соколе Вологодской области. Он подчеркнул дополнительный экономический эффект от одновременного продвижения двух базовых технологий: CLT и КДК (клееные деревянные конструкции).

«Из CLT строят круглогодично, очень быстро, на легких фундаментах, либо на уже существующих, буквально как конструктор. Два дома на 6 тысяч квадратных метров мы построили за 4 месяца. Это был первый такой пилот. Реально их строить и за 2 месяца. Идеальное качество, энергоэффективность класса А+. У нас уже три месяца эксплуатируются дома. Показатели энергоэффективности в два раза лучше, чем в соседних домах. Это видно по «платежкам», которые доставляют жильцам. В плане сейсмостойкости продукция совершенно уникальная за счет структурных качеств CLT-конструкции. Производили соответствующие испытания неоднократно. Это жилые дома. В них можно заезжать и жить сразу, без затрат на отделку. Мы всех готовы пригласить посмотреть, как устроено производство. Дополнительные возможности у направления есть и для развития рекреационных зон внутреннего туризма, что, наверное, сегодня очень актуально», - подчеркнул Николай Иванов.

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