Спасение вологодского кота - глотателя монет

Вот такая картина предстала перед удивленными врачами. Фото: Управление ветеринарии по Вологодской области, ВКонтакте.

В Вологодской области ветеринары спасли кота. Он проглотил двухрублевую монету.

Причину установили только с помощью рентгена. Хозяева принесли его специалистам ветстанции в Вологде, жалуясь, что у питомца долгое время было общее недомогание, плохой аппетит и рвота. Обследование показало, что в желудке находится инородный предмет идеально круглой формы. Решено было провести операцию, во время ее и извлекли двухрублевую монету. Об этом случае сообщает управление Ветеринарии по Вологодской области.

Котик пока в стрессе, но ему уже лучше. Фото: Управление ветеринарии по Вологодской области, ВКонтакте.

Операцию по удалению инородного тела из тонкого отдела кишечника животного провели специалисты ветстанции Вологды.

Врачи напоминают, что попадание посторонних предметов в организм через ухо, нос или кишечник представляет серьезную опасность. Это не только нарушает нормальную жизнедеятельность, но и может стать причиной смерти. И только специалисты могут спасти животного.