Вологодские синоптики рассказали о своем нищенском положении

Фото: Роман Игнатьев.

Сотрудники Вологодского Гидрометцентра опубликовали открытое письмо, в котором рассказали о маленьких заработных платах, а также о том, что на новое оборудование им не выделяются деньги.

Последняя капля - по итогам года вологодские синоптики впервые за 25 лет остались без годовой премии.

«В Вологодском ЦГМС царит полная разруха. Специалисты - инженеры с многолетним стажем работы получают заработную плату 17 000 рублей на руки. Никаких повышений зарплаты не было от слова «вообще». Все указы правительства о повышении зарплаты игнорируются полностью. Индексация зарплаты 4% (300 рублей) — это капля в море! Чтобы не повышать зарплату наблюдателям гидрометеорологической сети, сокращают количество отработанных часов», - говорится в коллективном обращении сотрудников ЦГМС.

«Ремонт оборудования — денег нет, закупка запчастей — денег нет, покупка спецодежды — денег нет. Ответ один — денег нет. Дело дошло до того, что из-за отсутствия своевременного ремонта автомобиля и покупки запчастей водитель и гидролог едва заживо не сгорели в автомобиле», - пишут сотрудники ЦГМС.

В руководстве регионального Гидрометцентра заявили, что знают о всех проблемах, однако подобная ситуация складывается по всей системе Росгидромета.