Вологодские депутаты предложили оплачивать медосмотры студентов и компенсировать оплату специалистов на ГИА

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области

Депутаты Северо-Запада поддержали вологодские инициативы. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области предложили оплачивать медосмотры студентов и выплачивать специалистам компенсации за работу на ГИА. В Вологду съехались члены комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по образованию, науке и высшей школе. Они обсудили предложения вологодских парламентариев.

Один из вопросов касался оплаты медицинских осмотров студентов. Дело в том, что перед прохождением производственной практики в некоторых случаях учащимся необходимо заключение врачебной комиссии. И если вопрос с оплатой медосмотра старшеклассников урегулирован законодательно – они проводятся в рамках государственной и территориальной программ госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, то для студентов техникумов или колледжей, источник финансирования этих мероприятий не определен.

Единого подхода в этом нет. В Вологодской, Калининградской, Новгородской областях и Республике Карелия студенты оплачивают мед осмотры сами. В Псковской, Мурманской и Архангельской областях эти затраты финансируются из региональных бюджетов. В Ленобласти расходы на проведение медосмотров заложены в территориальную программу. В Республике Коми – смешанный подход: затраты на обследование детей происходит за счёт средств республиканского бюджета, работодателей и средств обучающихся.

Парламентарии решили, что урегулировать вопрос нужно на федеральном уровне.

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области

«Ребята, которые уходят на практику, гарантированно должны проходить медицинские осмотры, но денежные средства на это ни на уровне региона, ни на уровне федерации не выделяются. Мы вышли с предложением обратиться к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой урегулировать этот вопрос на федеральном уровне, - рассказала председатель комитета ЗСО по социальной политике, председатель комитета ПАСЗР по образованию, науке и высшей школе Елена Быкова. – Сейчас наша страна взяла вектор развития образования на максимальное погружение в технологические процессы на производствах, стало очень много практики, при этом предприятия требуют прохождения медосмотров. Поэтому эта инициатива очень актуальна и направлена не только на развитие образования, но и поддержку нашей талантливой молодежи».

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области

«Я сам на протяжении многих лет возглавлял профессиональную образовательную организацию, и могу сказать, что когда ребята выходили на производственную практику, обязательным условием со стороны работодателя было прохождение медицинского осмотра. Очень часто возникали ситуации, когда из группы студентов несколько ребят не приносили справки по тем или иным причинам, в том числе и из-за отсутствия финансовых средств. На мой взгляд, инициатива очень своевременная», - отметил заместитель председателя комитета ЗСО по бюджету и налогам Алексей Маслов.

Вторая инициатива, представленная депутатами Законодательного Собрания Вологодской области, направлена на решение проблемы выплаты компенсации непедагогическим работникам, которые участвуют в проведении ГИА.

Сейчас компенсация выплачивается только педагогическим работникам. Однако к этой работе привлекается работники инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и медицинских подразделений.

«Депутаты ЗСО уже разработали и внесли соответствующий проект федерального закона в Госдуму, также он направлен в Совет законодателей, где был концептуально поддержан. Сегодня его также одобрили коллеги из регионов Северо-Запада, и, надеюсь, что благодаря такой консолидированной поддержке, он будет принят Государственной Думой в ближайшее время», - сказала председатель комитета ЗСО по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина.

Добавим, что только в 2022 году в подготовке и проведении ГИА в Вологодской области участвовало 6402 человека, из них 114 – иные специалисты.