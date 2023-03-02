Кирилло-Белозерский музей-заповедник объединился с полицией против мошенников

Фото: пресс-служба Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Кирилло-Белозерский музей-заповедник и полиция объединились против мошенников. Объявлен конкурс видеороликов "Стоп, мошенник!"

На территории Вологодской области за 2022 год совершено 3837 преступлений "дистанционным" способом - то есть более 10 преступлений каждый день. Мошенники вытянули из вологжан более 400 миллионов рублей.

Несмотря на многочисленные предупреждения, профилактические акции, вологжане до сих пор продолжают попадаться на уловки любителей легкой наживы и лишаются своих денег.

- Музейные сотрудники и наши посетители сами неоднократно сталкивались с мошенниками в Интернете при покупке товаров, билетов на мероприятия, – заметил генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов. – Мошенники подделывают банковские карты, пытаются украсть реквизиты "Пушкинских карт" наших молодых посетителей. Именно поэтому музей решился присоединиться к профилактическому конкурсу.

"Участникам конкурса предлагается разработать интересный и броский видеоролик – эффективный способ обучения населения тому, как вести себя с мошенниками и противостоять им. Продолжительность работ должна быть не более 30 секунд. Победитель конкурса будет выбран посредством электронного голосования в нашей группе и получит сертификат на сумму 10 000 рублей, – поясняет начальник полиции ОМВД России по Кирилловскому району. – Для участия в конкурсе необходимо до 25 марта направить видеоролики в личные сообщения группы ОМВД России по Кирилловскому району (https://vk.com/id413986631)".

Предполагается, что полицейские смогут использовать конкурсные материалы в профилактической работе.

Электронное голосование пройдёт в период с первого по десятое апреля 2023 года. Награждение победителей конкурса состоится 10 апреля в конференц-зале Кирилло-Белозерского музея-заповедника, сообщает пресс-служба музея.

Участвовать могут все желающие.