Город ЧЕ опубликовал фото и фрагмент переписки.

Насилие, вандализм и месть за обиды: в Череповце подростки устроили сходку ЧВК Редан Сходка ЧВК Редан состоялась у "Алмаза". Действия координировали в соцсетях.

Об этом пишет портал Городче со ссылкой на свои источники, размещая сканы и фотографии. Из переписки следует, что подростки собирались заниматься насилием, вандализмом, грабежом и мщением.

ЧВК Редан — это появившаяся новая молодежная субкультура. Ее представители носят длинные волосы, клетчатые штаны и используют символику с пауком и цифрой 4.

Их можно встретить в торговых центрах, где подростки троллят охрану, устраивают драки и снимают их на видео.

Официальных комментариев от региональных властей не поступало. Ранее сообщения прокомментировал Дмитрий Песков.

Движение, подобные «ЧВК Редан», являются вредными для молодежи псевдокультурой, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Важно пресекать противоправные действия. И, конечно, скорее это псевдосубкультура, которая идет со знаком минус и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи», – заявил пресс-секретарь президента России в беседе с журналистами.

Как сообщал КП-Петербург, 26 февраля, в Петербурге в ТЦ «Галерея» нагрянул ОМОН, чтобы прекратить массовую драку молодежи. Задержаны десятки подростков.