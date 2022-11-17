На Вологодчине снимут фильм с участием Наталии Орейро и Надежды Михалковой

В России у Наталии Орейро много поклонников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Вотчине Деда Мороза снимут фильм с Наталией Орейро, Надеждой Михалковой и Дмитрием Назаровым. Российский фильм «Письмо Деду Морозу» снимает киностудия имени Горького.

Известная уругвайская актриса и певица Наталия Орейро согласилась сыграть в российской ленте и, возможно, приедет на Вологодчину. «Мы поняли, что главные хиты, кроме детско-юношеских фильмов, – это праздничное новогоднее кино. И так родилась мысль, что хотелось бы сделать большую новогоднюю историю, которая станет культурным кодом», – сообщила российскому информагентству «Новости» генеральный продюсер киностудии Лика Бланк.

«По словам режиссёра фильма Кирилла Кузина, латиноамериканская певица дала свое согласие и внесла съёмки в свой график. Выход картины в прокат ожидается в 2025 году.

Бланк отметила, что фильм совместит анимацию и художественную съёмку. В качестве декораций используют, в частности, резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге», — пишет РИА «Новости».

Напомним, живет звезда сериала «Дикий ангел» с мужем и сыном в столице Аргентины. В Буэнос-Айресе Орейро и работает, но периодически приезжает в Россию, где у нее много поклонников. Год назад Наталья Орейро получила российское гражданство.

Создатели фильма просят на фильм 690 миллионов рублей. Как сообщает сайт КП, речь в нем идет о следующем: жизнь юриста Петра Безуглова идет по ежедневным правилам, которые он соблюдает; но однажды его сын находит письма – их Петя писал в детстве Деду Морозу; мальчик опускает их в новогодний почтовый ящик и детские желания Петра начинают сбываться и тут все начинается - это же влияет не только на его жизнь…

Сценарий писали больше двух лет с прицелом сделать большую новогоднюю историю для всей семьи, которая станет «культурным кодом».

Выход нового новогоднего кинохита запланирован на 2025 год.