Как изменятся цены на такси в Вологде и Череповце

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В Вологодской области произойдет корректировка тарифов такси. Такое решение принято крупными таксопарками совместно с Яндексом. Такие меры помогут партнерам компенсировать затраты на обслуживание авто и привлечь больше водителей в систему.

По данным таксопарков, переход на новые тарифы будет плавным, чтобы спрос на поездки не упал, заказов не стало меньше и заработок водителей не сократился.

Для пассажиров стоимость изменится несущественно. К примеру, в среднем поездка в Вологде в тарифе «Эконом» по маршруту в 3 км и по времени 7 минут раньше стоила 84 рубля, а теперь обойдется в 89,50 рубля. Стоимость десятиминутной поездки в Череповце по маршруту в пять километров теперь будет стоить 126,30 рубля вместо 120,80, как это было ранее.

Данные меры позволят привлечь на линию больше водителей, благодаря чему во время высокого спроса повышающий коэффициент будет срабатывать реже.