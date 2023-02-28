В Вологде стартовал традиционный конкурс "Педагог года -2023"

Фото: Ирина Гуляева, ВКонтакте.

В Вологде прошла церемония открытия городского конкурса «Педагог года-2023». Он дал старт мероприятиям Года педагога и наставника. Участников конкурса поприветствовал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Своим опытом в образовательной сфере поделится 101 участник: 58 воспитателей, 41 учитель и 3 представителя учреждений дополнительного образования.

«2023 год Президентом РФ объявлен Годом педагога и наставника, что подчеркивает значимость этой профессии. Образование и воспитание молодежи – это инвестиции в будущее, залог устойчивого развития экономики города, области, страны в целом", - сказал Сергей Воропанов.

Он назвал цифру - в вологодских образовательных учреждениях работает около 4 тысяч педагогов. "Наши выпускники поступают в престижные вузы страны, и общая задача - сохранить этот уровень и привлекать в школы Вологды лучших учителей, в том числе и с помощью различных мер поддержки", - сказал мэр.

В Вологде введена, например, компенсация за найм жилья.

"Я уверен, что все участники проекта выбрали эту профессию сердцем и являются настоящими наставниками для своих учеников. Пусть конкурс станет территорией эффективного сотрудничества и профессионального совершенствования во имя будущего наших детей», - сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

В этом году конкурс проходит для педагогов со стажем более 5 лет. Им предстоит три этапа: творческая самопрезентация, защита своей педагогической концепции и открытый урок в незнакомом классе или группе. Площадками для конкурсных испытаний станут школа №5, где работает победитель прошлого года педагог Ксения Горбунова, а также детские сады № 46, 92, 116 и 117.

Итоги городского конкурса «Педагог года-2023» будут подведены 3 марта. Победителей определят в каждой из трех номинаций: лучший воспитатель, учитель, педагог сферы дополнительного образования, сообщает пресс-служба администрации Вологды.

Напомним, городской конкурс педагогического мастерства проходит в Вологде с 2003 года. Его абсолютный победитель представляет город на областном этапе проекта. В этом сезоне конкурс юбилейный, 20-й по счету. Мэр Вологды Сергей Воропанов поприветствовал на сцене всех победителей прошлых лет.

Добавим, в 2022 году представители Вологды вошли в число лучших учителей России. Директор школы № 22 Юлия Орсаг стала финалистом Всероссийского конкурса «Директор года России». Учитель истории школы № 30 Марина Никоарэ и учитель начальных классов школы №14 Елена Свистунова вошли в ТОП-1000 лучших учителей страны. Заведующая д/с №118 Ольга Лисенкова победила в международном конкурсе имени Льва Выготского. Учитель истории и обществознания школы № 1 Галина Сорокина вышла в финал Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022».

Есть достижения и у самих учебных заведений. Так, Центр образования №42 стал финалистом IX Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа». А школа №8, лицей №32 и Вологодский многопрофильный лицей вошли в число 200 лучших учебных заведений страны по математике и естественным наукам.