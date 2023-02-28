В Мурманской области потерпел крушение вертолет Вологодского авиапредприятия

Фото носит иллюстративный характер. Архив КП-Мурманск.

Под Мурманском, в районе села Ловозеро, разбился вертолёт, принадлежащий «Вологодскому авиапредприятию», сообщают наши коллеги из Мурманска. На борту было пять пассажиров и три члена экипажа. На место выехала комиссия. В ЧП будет разбираться транспортная прокуратура.

Уже поступила предварительная информация: при ударе об землю вертолет получил серьезные повреждения. Из восьми человек, находившихся на борту, никто не погиб. Как минимум - четверо пострадавших.

Подробности будут уточняться. Названы предварительные причины катастрофы. Одна из них - снежный заряд. Авария произошла в тот момент, когда в Мурманской области наблюдались тяжелые погодные условия: снегопад и порывы ветра до 23 м/c. Возможны также ошибка пилота или техническая неисправность.

Появилась официальная информация от МЧС: "В 15.01 в ОДС Главного управления МЧС России по Мурманской области по системе 112 поступило сообщение о жесткой посадке вертолета, следовавшего рейсом село Краснощелье — село Ловозеро. На борту, предварительно, находилось девять человек, из которых трое – члены экипажа", - говорится в сообщении. "Спасатели прибыли на место ЧП. На данный момент пассажиров на снегоходах доставляют в село Ловозеро".

Как сообщает КП_Мурманск, ситуацию держит на контроле губернатор Мурманской области Андрей Чибис.