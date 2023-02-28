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Общество28 февраля 2023 12:28

В Вологде за рулем погибла девушка

Столкновение двух иномарок произошло на улице Можайского
Иван Чухнин
Фото: ИА "Вологда Регион"

Фото: ИА "Вологда Регион"

В Вологде в ДТП погибла девушка. Авария произошла 28 февраля в 13:25 у дома № 76 на улице Можайского. Фотографии с места ДТП появились на сайте ИА "Вологда Регион".

По предварительной информации, столкнулись два автомобиля "Ниссан"

Автомобиль "Альмера" под управлением девушки 1999 года рождения оказался на встречной полосе, где двигался «Кашкай», которым управлял 59-летний мужчина.

От полученных травм водитель «Альмеры» скончалась на месте происшествия. Второй водитель был госпитализирован медиками скорой помощи.

Подробности ДТП устанавливаются.

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