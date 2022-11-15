В Вологодской городской думе открылась выставка пейзажей Вологодчины

В Вологде при поддержке Центра народной культуры в здании Вологодской городской думы открылась выставка «Александр Романов. Живопись». В экспозиции представлены пейзажи заповедных уголков Вологодчины.

Александр Романов – дизайнер, живописец, постоянный участник многих выставочных проектов различного уровня, член Союза художников России. А в прошлом - музейный работник и методист.

Вологодчина стала второй родиной художника. Особенно его занимает неброская природа северного края, архитектура древних монастырей и храмов, Кубенозерье, кирилловская сторонка. Живопись Александра полна яркими и сочными красками, которые отогреют души вологжан этой осенью.

С выставкой можно ознакомиться в фойе Вологодской городской Думы по адресу: ул. Козленская, д.6, 4 этаж.